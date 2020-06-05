Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-06-05T16:53
https://ria.ru/20200605/1572507045.html
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572533132_0:92:3146:1861_1036x0_80_0_0_7d9a31ce964019763e9c2c75d8991f04.jpg
РИА Новости

В сливочном масле нашли патогенные бактерии

11:30 05.06.2020 (обновлено: 16:53 05.06.2020)
24253
© Фото : Pixabay License/congerdesign Сливочное масло
Сливочное масло
© Фото : Pixabay License/congerdesign
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские ученые впервые "прочитали" геном микробов в сливочном масле разных марок и обнаружили ряд условно-патогенных видов, в том числе опасных для детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.
Молочные продукты — отличная среда для роста многих опасных бактерий, например сальмонеллы. В России производится контроль качества продукции по установленным ГОСТам, но, даже при соблюдении всех норм производства, гарантировать отсутствие микробного загрязнения нельзя, так как зачастую микроорганизмы можно обнаружить только с привлечением новейших научных методов.
Ученые из Воронежского государственного университета и Воронежского государственного университета инженерных технологий при помощи высокопроизводительного секвенирования проанализировали 21 образец разных марок сливочного масла: брали по одному грамму продукта, мелко нарезали его и добавляли к специальной питательной среде на чашках Петри. Выросшие бактериальные клетки секвенировали, то есть "прочитывали" их геном на специальном приборе.
При этом авторы использовали секвенирование нового поколения — набор методов определения последовательностей ДНК или РНК, позволяющий за один раз установить несколько геномов.
В общей сложности исследователи обнаружили 94 рода бактерий, в том числе условно-патогенные, которые могут стать опасными при определенных факторах, например при несбалансированной диете или слабом иммунитете.
Оливковое масло на сковородке
28 февраля, 16:32РИА Наука
Ученые выяснили, теряет ли оливковое масло свои свойства при жарке
"Идентификация условно-патогенных микроорганизмов с использованием высокопроизводительного секвенирования показала необходимость оптимизации методологии для обнаружения опасных бактерий в пище. Мы впервые продемонстрировали, что масло служит хорошей средой для роста условно-патогенных видов", — приводятся в пресс-релизе Российского научного фонда, который поддержал исследование, слова руководителя научного коллектива Евгения Попова, доктора технических наук, профессора кафедры сервиса и ресторанного бизнеса Воронежского государственного университета инженерных технологий.
Интересно, что полезные молочнокислые бактерии Lactobacillus и Lactococcus, которые входят в состав некоторых заквасок, превалировали только в четверти образцов. Масло оказалось сильнее всего загрязнено бактериями вида Bacillus cereus, способными производить токсины и вызывать диарейный синдром. Для исследователей стало сюрпризом присутствие в масле Cronobacter sakazakii — ранее было признано, что эта бактерия может у детей до года вызывать сепсис, менингит или энтероколит с тяжелыми осложнениями и даже летальным исходом.
По мнению авторов, исследованиям бактерий, живущих в сливочном масле, до этого уделялось недостаточно внимания, так как считалось, что жирная среда препятствует быстрому росту микробов. Кроме того, идентификация микроорганизмов в масле требует, в отличие от обычного молока, дополнительной подготовки образца, что усложняет его анализ. В немногочисленных работах по определению микробных видов из сливочного масла преимущественно использовались классические подходы, например выращивание на специальной питательной среде, в состав которой входит меняющий цвет индикатор, и не применялись современные молекулярные методы.
Результаты исследования подчеркивают необходимость строгого контроля качества молочных продуктов с высоким содержанием жира и демонстрируют преимущества современных методов для достижения этих целей, считают ученые.
Молоко
17 апреля 2019, 15:17РИА Наука
Ученые раскрыли точный химический состав молока
3641213712
Обсудить 6
РИА НаукабиологияРоссийский научный фондЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаВоронежский государственный университетПитание
Популярные комментарии
Если очень сильно постараться, то любое дело можно довести до чистого маразма. Поколение людей в России, которые с детства были здоровы, постоянно ходили с ободранными коленями, локтями. Овощи, фрукты ели плюнув и обтерев их об шорты, майки. Мороженное ели только на улице и только грязными руками. Про дезинфекцию ваще ничего не слышали. Как мы ваще выжили, по современным трендам борьбы с микробами, уму не постижимо!
5 июня, 16:43
РСРадик Сафаргалиев
2940005
Рекомендуем
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
Рисунок астероида около планеты Земля
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали
Сотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Простой парень Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет
"Простой парень" Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет
Медицинский работник в лаборатории больницы
Ученые обосновали необходимость еще одного теста при COVID-19
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Трехмерная виртуальная реконструкция мозга анкилозавра Bissektipelta archibaldi
Российские ученые реконструировали мозг динозавра
Актер Михаил Кокшенов
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе
В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров
Два бокала красного и белого вина
Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино
Восход солнца над группой планет
Ученые выяснили, сколько в Галактике планет, похожих на молодую Землю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния