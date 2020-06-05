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2020-06-05T11:30
https://ria.ru/20200605/1572507009.html
В Госдуме оценили слова постпреда США при ОБСЕ об "угнетениях в Крыму"
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РИА Новости

В Госдуме оценили слова постпреда США при ОБСЕ об "угнетениях в Крыму"

11:30 05.06.2020
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что призыв постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора прекратить "кампанию угнетения в Крыму" выглядит, по меньшей мере, удивительным, и пригласил его отдохнуть на полуострове.
Ранее Гилмор призвал Россию прекратить "кампанию угнетения в Крыму", вернуть Украине полный контроль над полуостровом, немедленно освободить всех политзаключенных и вывести свои войска и военную технику из восточной Украины. По его словам, Россия продолжает милитаризацию Крымского полуострова, Черного моря и Азовского моря. Посол отметил, что США никогда не признает воссоединение Крыма с Россией, а санкции будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется обратно Украине. Заявление было представлено постоянному совету ОБСЕ в Вене и опубликовано на сайте миссии США.
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"Позиция и риторика США, по меньшей мере, удивительна. Странно слышать подобные заявления, учитывая, что никто из американских политиков лично в Крыму не был. Думаю, когда они приедут в Крым, то крымчане объяснят им понятным и доступным языком, почему они вернулись на свою историческую родину – Россию, тем самым развеяв все сомнения американских партнеров. Американцы воочию увидят глобальные изменения в российском Крыму за последние 6 лет и заодно смогут отдохнуть на наших курортах. Приглашаем. Уверен, они будут удивлены разительным преобразованием полуострова и настроениями крымчан", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, крымчане не нуждаются в советах и рекомендациях представителей западных стран, которые спекулируют крымским вопросом.
"Мы в своей правоте уверены на 100%, и нам точно никаких советов от других государств не нужно. В Крыму все живут счастливо, дружно, благополучно. Крымчане вернулись домой, живут в мире и согласии, под мирным небом. Мы просим представителей США не вмешиваться в наши внутренние дела и заниматься своим государством и границами", - сказал Шеремет.
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