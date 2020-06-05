В Госдуме оценили слова постпреда США при ОБСЕ об "угнетениях в Крыму"

"Позиция и риторика США, по меньшей мере, удивительна. Странно слышать подобные заявления, учитывая, что никто из американских политиков лично в Крыму не был. Думаю, когда они приедут в Крым, то крымчане объяснят им понятным и доступным языком, почему они вернулись на свою историческую родину – Россию, тем самым развеяв все сомнения американских партнеров. Американцы воочию увидят глобальные изменения в российском Крыму за последние 6 лет и заодно смогут отдохнуть на наших курортах. Приглашаем. Уверен, они будут удивлены разительным преобразованием полуострова и настроениями крымчан", - сказал РИА Новости Шеремет.