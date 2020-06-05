В Мурманской области затопило часть кладбища в Кировске

"Осмотром территории городского кладбища, расположенного в районе бывшего аэропорта в Кировске, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства обслуживающей организацией не обеспечено надлежащее содержание территории кладбища, а именно: допущено затопление участков захоронений грунтовыми и талыми водами, не обеспечен надлежащий отвод воды с территории кладбища", - говорится в сообщении.