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2020-06-05T11:27
https://ria.ru/20200605/1572506932.html
В Мурманской области затопило часть кладбища в Кировске
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РИА Новости

В Мурманской области затопило часть кладбища в Кировске

11:27 05.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура Кировска Мурманской области провела проверку сообщений СМИ и выявила, что часть городского кладбища затопило талыми водами, вода с кладбища не отводится должным образом, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее ряд местных СМИ сообщили о том, что в Кировске талыми водами затопило городское кладбище. Прокуратура организовала проверку этих фактов.
"Осмотром территории городского кладбища, расположенного в районе бывшего аэропорта в Кировске, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства обслуживающей организацией не обеспечено надлежащее содержание территории кладбища, а именно: допущено затопление участков захоронений грунтовыми и талыми водами, не обеспечен надлежащий отвод воды с территории кладбища", - говорится в сообщении.
Для устранения выявленных нарушений руководителю обслуживающей организации прокуратурой города внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.
Ранее сообщалось о том, что некоторые территории Мурманской области оказались в зоне паводка. Так, в четверг затопило часть дачного товарищества в поселке Кильдинское, 1 июня из-за подъема в реке Коле обрушился железнодорожный мост. В конце мая была подтоплена часть федерально трассы "Кола" на въезде в Мурманск со стороны Североморска.
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КировскМурманская областьСевероморскПроисшествия
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