В Хабаровском крае рассказали о ходе выплат медикам

"Есть жалобы, но их немного, за последние две недели - 51 жалоба. По каждой жалобе персонально разберемся. Если человек имеет право на выплаты, он обязательно их получит", - заявил Фургал.

По его словам, медики, которые попали в федеральные списки, получили все выплаты. Кроме того, бюджет края дополнительно выделил достаточно серьезные средства для тех медиков, которые не попали в эти списки, но работают с COVID-пациентами, им тоже все доплаты перечисляются, отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в мае хабаровские медики пожаловались на то, что положенные за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией доплаты они получили не в полном объеме. Прокуратура начала проверки, после которых 620 медицинским работникам доначислены выплаты на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.