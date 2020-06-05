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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:23
https://ria.ru/20200605/1572506693.html
В Хабаровском крае рассказали о ходе выплат медикам
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РИА Новости

В Хабаровском крае рассказали о ходе выплат медикам

11:23 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Все жалобы медиков Хабаровского края на невыплаты за работу с заболевшими новой коронавирусной инфекцией разбираются персонально, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в своем аккаунте в Instagram.
"Есть жалобы, но их немного, за последние две недели - 51 жалоба. По каждой жалобе персонально разберемся. Если человек имеет право на выплаты, он обязательно их получит", - заявил Фургал.
По его словам, медики, которые попали в федеральные списки, получили все выплаты. Кроме того, бюджет края дополнительно выделил достаточно серьезные средства для тех медиков, которые не попали в эти списки, но работают с COVID-пациентами, им тоже все доплаты перечисляются, отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в мае хабаровские медики пожаловались на то, что положенные за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией доплаты они получили не в полном объеме. Прокуратура начала проверки, после которых 620 медицинским работникам доначислены выплаты на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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3 июня, 18:30Распространение нового коронавируса
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