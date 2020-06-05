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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:20
https://ria.ru/20200605/1572506539.html
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:21 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Пять из 105 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов. Из них пять человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 109 жителей Тулы и других районов области выздоровели после COVID-19.
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В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 4398 человек, число выздоровевших выросло до 2273. В регионе умерли 44 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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