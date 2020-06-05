В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Пять из 105 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрированы 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов. Из них пять человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 109 жителей Тулы и других районов области выздоровели после COVID-19.
В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 4398 человек, число выздоровевших выросло до 2273. В регионе умерли 44 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.