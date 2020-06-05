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2020-06-05T12:19
https://ria.ru/20200605/1572506458.html
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
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РИА Новости

МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

11:20 05.06.2020 (обновлено: 12:19 05.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
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Представитель ведомства добавил, что в пятницу глава МЧС России Евгений Зиничев посетил под Норильском полевой лагерь спасателей, который расположен вблизи места ЧС, где продолжается работа по сбору нефтепродуктов. Полевой лагерь полностью автономен и оснащен всем необходимым. В штабном блоке развернута спутниковая связь, УКВ-радиосвязь, видеоконференцсвязь.
Ранее сообщалось, что в целях предотвращения разлива дизельного топлива на водной поверхности установлены девять боновых заграждений протяженностью 1150 метров. На утро пятницы место разлива топлива было обработано сорбентом (поглощающим вещества материалом) на общей площади 4,6 тысячи квадратных метров.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
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Евгений ЗиничевСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Ну теперь начнется победный марш, как МЧС все локализовало и все у нас под контролем. А то что все биоресурсы рек погублены, до этого дела никому нет. Где было это МЧС когда нужно было проверять, все в этом Норильске, да хотя и не только, у нас везде такой бардак. Только журналисы на федеральных каналах продолжают восхвалять этот порядок вещей, Вот трагедия была в Зимней вишне в 2018 году сколько детей погибло и что изменилось в работе торговых центров, а ничего как был бардак так и продолжается. Мы рапортуем о победах которых нет!
5 июня, 12:06
DjDima j
33001016
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