МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

"На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов", - сказал собеседник агентства.
Представитель ведомства добавил, что в пятницу глава МЧС России Евгений Зиничев посетил под Норильском полевой лагерь спасателей, который расположен вблизи места ЧС, где продолжается работа по сбору нефтепродуктов. Полевой лагерь полностью автономен и оснащен всем необходимым. В штабном блоке развернута спутниковая связь, УКВ-радиосвязь, видеоконференцсвязь.
Ранее сообщалось, что в целях предотвращения разлива дизельного топлива на водной поверхности установлены девять боновых заграждений протяженностью 1150 метров. На утро пятницы место разлива топлива было обработано сорбентом (поглощающим вещества материалом) на общей площади 4,6 тысячи квадратных метров.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.