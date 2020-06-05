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2020-06-05T11:29
https://ria.ru/20200605/1572506297.html
В Крыму оценили заявление постпреда США при ОБСЕ о ситуации в регионе
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РИА Новости

В Крыму оценили заявление постпреда США при ОБСЕ о ситуации в регионе

11:19 05.06.2020 (обновлено: 11:29 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов назвал лицемерием и клеветой заявление постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о развязанной Россией "кампании угнетения в Крыму".
Ранее Гилмор призвал Россию прекратить "кампанию угнетения в Крыму", вернуть Украине полный контроль над полуостровом, немедленно освободить всех политзаключенных и вывести свои войска и военную технику из восточной Украины. По его словам, Россия продолжает милитаризацию Крымского полуострова, Черного моря и Азовского моря. Дипломат отметил, что США никогда не признает воссоединение Крыма с Россией, а санкции будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется обратно Украине. Заявление представлено постоянному совету ОБСЕ в Вене и опубликовано на сайте миссии США.
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"Заявление Гилмора поражает своим лицемерием. Американский пропагандист, которого даже не могу причислить к моим коллегам-дипломатам, распространяет клеветнические измышления о нашей мирной и спокойной республике в тот самый момент, когда его страна охвачена волной насилия, поднявшейся в результате жестокого убийства в Миннеаполисе чернокожего американца Джорджа Флойда, совершенного представителями власти в лице американской полиции. Подчеркнем, что оно стало продолжением укоренившейся практики внесудебных казней беззащитных граждан США, ежегодно осуществляемых сотнями в этой стране, грубо попирающей священное право человека на жизнь, которое как главная ценность закреплено во Всеобщей декларации ООН о правах человека", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, на фоне событий, которые происходят в США, потуги американского постпреда позиционировать свою страну в качестве эталона демократии, верховенства права и соблюдения правочеловеческих норм и навязывать свое мнение государствам и народам мира оказываются полностью несостоятельными и приобретают особенно лживый контекст.
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"В словах Гилмора об "аннексии и оккупации" Крыма и требовании вернуть его Украине не только нет понимания, что на полуострове живут люди, выразившие демократическим путем свою волю выйти из скатившейся в нацистскую пропасть Украины и объявить независимую республику (именно в этом статусе Крым вернулся в Россию), но и сквозит нескрываемая досада, что США не смогли осуществить свои замыслы создания здесь антироссийского военного плацдарма, который был им обещан киевскими националистами. Теперь же приходится лишь с жалостью рассуждать об укреплении обороноспособности Крыма, которое Гилмор скорбно именует "милитаризацией", - сказал вице-премьер.
Мурадов подчеркнул, что американская болезнь собственного превосходства, как пандемия коронавируса, протекает с серьезными осложнениями, что чревато летальным исходом. "А что касается санкционной дубинки, которой пытается размахивать американский посол, так уж давно пора увидеть, что она разлетелась в щепки, разбившись о монолит крымского щита в российской крепкой руке", - добавил он.
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)ОБСЕГеоргий МурадовЕвросоюзРеспублика КрымСШАВ мире
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