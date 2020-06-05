В Крыму оценили заявление постпреда США при ОБСЕ о ситуации в регионе

"В словах Гилмора об "аннексии и оккупации" Крыма и требовании вернуть его Украине не только нет понимания, что на полуострове живут люди, выразившие демократическим путем свою волю выйти из скатившейся в нацистскую пропасть Украины и объявить независимую республику (именно в этом статусе Крым вернулся в Россию), но и сквозит нескрываемая досада, что США не смогли осуществить свои замыслы создания здесь антироссийского военного плацдарма, который был им обещан киевскими националистами. Теперь же приходится лишь с жалостью рассуждать об укреплении обороноспособности Крыма, которое Гилмор скорбно именует "милитаризацией", - сказал вице-премьер.