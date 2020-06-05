В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 168 тысяч

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 168 тысяч, 4,7 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте 168 464 человека заразились коронавирусом, 4700 пациентов с COVID-19 скончались. Отмечается, что количество выздоровевших превышает 73 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.