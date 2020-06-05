Подмосковье вышло на первое место РФ по экспорту шоколадных изделий

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Московская область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
"За первый квартал текущего года из Подмосковья было экспортировано шоколадных кондитерских изделий на 66,7 миллиона долларов, что на 17 % больше аналогичного периода прошлого года. По экспорту в этом направлении, также как и по экспорту молочной продукции, мы сегодня идём первые среди регионов Российской Федерации", - приводятся слова главы регионального Минсельхоза Андрея Разина.
Он добавил, что основными импортерами подмосковныхкондитерских шоколадных изделий и какао стали страны СНГ, а также Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
"Лидером продукции стали шоколад и пищевые продукты, содержащие какао, что в денежном выражении составляет 40,5 миллиона долларов", - добавил Разин.