Подмосковье вышло на первое место РФ по экспорту шоколадных изделий

"За первый квартал текущего года из Подмосковья было экспортировано шоколадных кондитерских изделий на 66,7 миллиона долларов, что на 17 % больше аналогичного периода прошлого года. По экспорту в этом направлении, также как и по экспорту молочной продукции, мы сегодня идём первые среди регионов Российской Федерации", - приводятся слова главы регионального Минсельхоза Андрея Разина.