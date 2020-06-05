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Новости Подмосковья
2020-06-05T11:15
https://ria.ru/20200605/1572505907.html
Подмосковье вышло на первое место РФ по экспорту шоколадных изделий
https://cdn24.img.ria.ru/images/108470/84/1084708488_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6953ad9074c89d025c16941e2807d6e4.jpg
РИА Новости

Подмосковье вышло на первое место РФ по экспорту шоколадных изделий

11:15 05.06.2020
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкРабота кондитерской фабрики
Работа кондитерской фабрики
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Работа кондитерской фабрики
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Московская область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
"За первый квартал текущего года из Подмосковья было экспортировано шоколадных кондитерских изделий на 66,7 миллиона долларов, что на 17 % больше аналогичного периода прошлого года. По экспорту в этом направлении, также как и по экспорту молочной продукции, мы сегодня идём первые среди регионов Российской Федерации", - приводятся слова главы регионального Минсельхоза Андрея Разина.
Он добавил, что основными импортерами подмосковныхкондитерских шоколадных изделий и какао стали страны СНГ, а также Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
"Лидером продукции стали шоколад и пищевые продукты, содержащие какао, что в денежном выражении составляет 40,5 миллиона долларов", - добавил Разин.
Молоко в бутылках
2 июня, 10:47Новости Подмосковья
Подмосковье лидирует в РФ по экспорту молочной продукции
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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