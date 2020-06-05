В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти задержанного полицией

Речь идет о гибели 30-летнего каменщика Джованни Лопеса. Он был задержан 4 мая за административное нарушение, при этом во время задержания полицейские применили силу. По некоторым данным, причиной задержания стало то, что Лопес шел по улице без маски. На следующий день родственникам задержанного сообщили, что он доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии, где позднее скончался. Как сообщают СМИ, в свидетельстве говорится, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, однако семья Лопеса утверждает, что на его теле были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу. Протестующие добиваются проведения тщательного расследования случившегося.