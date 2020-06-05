В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти задержанного полицией

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Протесты против действий полиции, которые привели к смерти задержанного, вспыхнули в четверг в городе Гвадалахара в Мексике, в результате были задержаны 27 человек, шесть сотрудников правоохранительных органов пострадали, сообщает газета Financiero.
Речь идет о гибели 30-летнего каменщика Джованни Лопеса. Он был задержан 4 мая за административное нарушение, при этом во время задержания полицейские применили силу. По некоторым данным, причиной задержания стало то, что Лопес шел по улице без маски. На следующий день родственникам задержанного сообщили, что он доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии, где позднее скончался. Как сообщают СМИ, в свидетельстве говорится, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, однако семья Лопеса утверждает, что на его теле были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу. Протестующие добиваются проведения тщательного расследования случившегося.
This is happening right now in Guadalajara, México. A man's life was taken.He was tortured and murdered by the Jalisco State Police because he didn't wear a face mask . WE DEMAND JUSTICE#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/5UTvFVJLT9— Moma Nuñez (@momanunez22) June 4, 2020
Как сообщается, на акции протеста собрались более тысячи человек. Через некоторые время протест перерос в беспорядки и столкновения. Манифестанты начали забрасывать полицейских камнями и бутылками, поджигать патрульные автомобили. Для разгона толпы полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки. К вечеру четверга толпу удалось разделить на небольшие группы.
По данным издания, среди задержанных 25 мужчин и 2 женщины. Шестеро из них - несовершеннолетние. Они были задержаны за акты вандализма и нападения на полицейских.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
Let’s also not forget that Giovanni López, was arrested for not wearing a mask, criminalised by cops and brutally beaten to death. Guadalajara wildin’ rn ✊🏼🇲🇽🙏🏼 #Jalisco #GiovanniLopez #justice pic.twitter.com/vZWmgdLfvB— V🐝 (@vivianaaa6) June 5, 2020