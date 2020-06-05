Порядка четырех тысяч липчан участвовали в марафоне #ЗаПобеду

ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В Липецкой области завершился стартовавший в начале мая марафон #ЗаПобеду, который был посвящен 75-летию Победы в . В Липецкой области завершился стартовавший в начале мая марафон #ЗаПобеду, который был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне , сообщил глава региона Игорь Артамонов.

В акции приняли участие порядка четырёх тысяч жителей - они выбирали любое упражнение из определенного списка и повторяли его 75 раз, или выполняли в течение 7,5 минут, либо 75 секунд.

Артамонов отметил, что свои упражнения липчане снимали на видео и отправляли организаторам. По итогам марафона участники пробежали 2,8 тысяч километров, преодолели на велосипеде 3,6 тысяч километров, выполнили 107 тысяч приседаний и простояли "в планке" 40 часов.

Самые активные участники марафона получат специальные медали, изготовленные подопечными Липецкой региональной общественной организации помощи инвалидам и их семьям "Солнечный мир" – детьми с синдромом дауна. Также все участники, прошедшие регистрацию, получат от организаторов памятные сертификаты.