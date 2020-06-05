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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-06-05T11:34
https://ria.ru/20200605/1572505542.html
Порядка четырех тысяч липчан участвовали в марафоне #ЗаПобеду
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568446468_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68dd31ffeb0cfb205529d37465813810.jpg
РИА Новости

Порядка четырех тысяч липчан участвовали в марафоне #ЗаПобеду

11:34 05.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники забега
Участники забега
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В Липецкой области завершился стартовавший в начале мая марафон #ЗаПобеду, который был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В акции приняли участие порядка четырёх тысяч жителей - они выбирали любое упражнение из определенного списка и повторяли его 75 раз, или выполняли в течение 7,5 минут, либо 75 секунд.
Артамонов отметил, что свои упражнения липчане снимали на видео и отправляли организаторам. По итогам марафона участники пробежали 2,8 тысяч километров, преодолели на велосипеде 3,6 тысяч километров, выполнили 107 тысяч приседаний и простояли "в планке" 40 часов.
Самые активные участники марафона получат специальные медали, изготовленные подопечными Липецкой региональной общественной организации помощи инвалидам и их семьям "Солнечный мир" – детьми с синдромом дауна. Также все участники, прошедшие регистрацию, получат от организаторов памятные сертификаты.
"Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Советские солдаты совершили беспримерный подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа. Подобные мероприятия способствуют воспитанию у молодежи чувства патриотизма, формированию у юного поколения уважительного отношения к ветеранам", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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