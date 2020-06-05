В мэрии Москвы заявили, что самый острый период ограничений прошел

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Самый острый период ограничений по коронавирусу в Москве позади, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту", — добавил он на заседании оперативного штаба по экономике города.
По словам Ефимова, на неделе с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил шесть миллиардов рублей, или плюс 10,2% к предыдущей неделе. Из них 2,7 миллиарда дали предприятия продовольственной торговли, 3,3 миллиарда — непродовольственной.
В России начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, в столице возобновилась работа сферы бытовых услуг (ремонтные мастерские, прачечные, химчистки), промтоварная торговля, открылись велопрокаты и парки. Однако режим самоизоляции еще не отменили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины.
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