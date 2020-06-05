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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T14:22
https://ria.ru/20200605/1572505089.html
В мэрии Москвы заявили, что самый острый период ограничений прошел
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572520551_0:371:2830:1963_1036x0_80_0_0_11c4838c528157cd5fb2051560f7d1c8.jpg
РИА Новости

В мэрии Москвы заявили, что самый острый период ограничений прошел

11:04 05.06.2020 (обновлено: 14:22 05.06.2020)
11044
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве
Автомобиль полиции на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Самый острый период ограничений по коронавирусу в Москве позади, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту", — добавил он на заседании оперативного штаба по экономике города.

По словам Ефимова, на неделе с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил шесть миллиардов рублей, или плюс 10,2% к предыдущей неделе. Из них 2,7 миллиарда дали предприятия продовольственной торговли, 3,3 миллиарда — непродовольственной.
В России начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, в столице возобновилась работа сферы бытовых услуг (ремонтные мастерские, прачечные, химчистки), промтоварная торговля, открылись велопрокаты и парки. Однако режим самоизоляции еще не отменили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины.
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Распространение нового коронавирусаВладимир Ефимов (политик)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
А смысл этого всего в чём был, если не чего не изменилось?
5 июня, 13:07
С Себостьян Перейро
6401204
Нифига себе смысла нет, сколько денег освоили на поспешном перепрофилировании больниц и прочих площадок, сколько подняли на штрафах и СИЗах в тридорого! Я думаю вторую волну эти господа будут продавливать всеми силами...
5 июня, 13:30
MSMaksim S
6211104
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