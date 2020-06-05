Справочный центр ЦИК начал свою работу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информационно-справочный центр Информационно-справочный центр ЦИК России начал свою работу в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправке в конституцию, говорится на сайте комиссии.

"В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии РФ функционирует ежедневно", - говорится в сообщении.

Справочный центр будет работать с 5 июня по 3 июля с 9.00 до 18.00, при этом с 9.00 утра 25 июня он переходит на круглосуточный режим работы, который продлится до 18.00 2 июля.

Отмечается, что в справочный центр можно обратиться для получения информации об особенностях реализации прав граждан, о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения, узнать о номерах участков для голосования, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых и территориальных комиссий, графике работы пунктов приема заявлений.

Кроме того, можно получить информацию номерах и адресах участков для голосования, образованных за пределами территории РФ, а также разъяснения случаев и порядка письменного обращения и личного приема в ЦИК.