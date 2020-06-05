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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T11:01
https://ria.ru/20200605/1572504850.html
Справочный центр ЦИК начал свою работу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

Справочный центр ЦИК начал свою работу

11:01 05.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информационно-справочный центр ЦИК России начал свою работу в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправке в конституцию, говорится на сайте комиссии.
"В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии РФ функционирует ежедневно", - говорится в сообщении.
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Справочный центр будет работать с 5 июня по 3 июля с 9.00 до 18.00, при этом с 9.00 утра 25 июня он переходит на круглосуточный режим работы, который продлится до 18.00 2 июля.
Отмечается, что в справочный центр можно обратиться для получения информации об особенностях реализации прав граждан, о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения, узнать о номерах участков для голосования, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых и территориальных комиссий, графике работы пунктов приема заявлений.
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4 июня, 12:23Голосование по поправкам в Конституцию
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Кроме того, можно получить информацию номерах и адресах участков для голосования, образованных за пределами территории РФ, а также разъяснения случаев и порядка письменного обращения и личного приема в ЦИК.
Общероссийское голосование по поправке в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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