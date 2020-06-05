Роспотребнадзор передаст в СК материалы по заболевшим COVID-19 вахтовикам

ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Санитарные врачи готовят для передачи в следственные органы материалов о вспышке коронавирусной инфекции на трех предприятиях в Хабаровском крае, привлекающих вахтовиков, сообщает правительство края.
"Для передачи в следственные органы готовятся материалы сразу по трем предприятиям-нарушителям. Мы ведем расследование в отношении организаций ООО ССК "Газрегион", ООО "Альянс-Стройиндустрия", работающих в Хабаровске, а также рыбодобывающей компании "Север" в Охотском районе. Последняя, к примеру, завезла 9 уже зараженных вахтовиков, которые не прошли через обсерватор. В итоге сейчас в Охотском районе болеет 17 человек", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Зайцевой.
Она отметила, что количество заразившихся по месту работы сотрудников в Хабаровском крае за последние недели возросло с 3% до 13%. На предприятиях систематически выявляются нарушения в обеспечении санитарного режима. В частности, прибывающие в регион на заработки не проходят карантин. Руководители некоторых фирм не помещают своих сотрудников в обсерваторы.
Сообщается, что руководитель рыбодобывающей компании в Охотском районе неоднократно предупреждался о правилах прибытия сезонных рабочих и об ответственности за нарушения, в том числе и в письменной форме. Однако он проигнорировал эти требования.
Управление Роспотребнадзора всего провело 138 проверок предприятий, на 122 были выявлены нарушения. В семи районах края развернуто 27 обсерваторов, в которые помещены 1,6 тысячи человек. В Хабаровске работают 12 обсервационных пунктов.
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