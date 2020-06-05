Роспотребнадзор передаст в СК материалы по заболевшим COVID-19 вахтовикам

"Для передачи в следственные органы готовятся материалы сразу по трем предприятиям-нарушителям. Мы ведем расследование в отношении организаций ООО ССК "Газрегион", ООО "Альянс-Стройиндустрия", работающих в Хабаровске, а также рыбодобывающей компании "Север" в Охотском районе. Последняя, к примеру, завезла 9 уже зараженных вахтовиков, которые не прошли через обсерватор. В итоге сейчас в Охотском районе болеет 17 человек", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Зайцевой.