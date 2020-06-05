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2020-06-05T11:00
https://ria.ru/20200605/1572504791.html
Роспотребнадзор передаст в СК материалы по заболевшим COVID-19 вахтовикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор передаст в СК материалы по заболевшим COVID-19 вахтовикам

11:00 05.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Санитарные врачи готовят для передачи в следственные органы материалов о вспышке коронавирусной инфекции на трех предприятиях в Хабаровском крае, привлекающих вахтовиков, сообщает правительство края.
"Для передачи в следственные органы готовятся материалы сразу по трем предприятиям-нарушителям. Мы ведем расследование в отношении организаций ООО ССК "Газрегион", ООО "Альянс-Стройиндустрия", работающих в Хабаровске, а также рыбодобывающей компании "Север" в Охотском районе. Последняя, к примеру, завезла 9 уже зараженных вахтовиков, которые не прошли через обсерватор. В итоге сейчас в Охотском районе болеет 17 человек", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Зайцевой.
Она отметила, что количество заразившихся по месту работы сотрудников в Хабаровском крае за последние недели возросло с 3% до 13%. На предприятиях систематически выявляются нарушения в обеспечении санитарного режима. В частности, прибывающие в регион на заработки не проходят карантин. Руководители некоторых фирм не помещают своих сотрудников в обсерваторы.
Сообщается, что руководитель рыбодобывающей компании в Охотском районе неоднократно предупреждался о правилах прибытия сезонных рабочих и об ответственности за нарушения, в том числе и в письменной форме. Однако он проигнорировал эти требования.
Управление Роспотребнадзора всего провело 138 проверок предприятий, на 122 были выявлены нарушения. В семи районах края развернуто 27 обсерваторов, в которые помещены 1,6 тысячи человек. В Хабаровске работают 12 обсервационных пунктов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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