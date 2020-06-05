У четырех работников автозавода "Урал" выявили COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Четверо работников автомобильного завода "Урал" (город Миасс Челябинской области) заболели COVID-19, еще у восьми – анализ условно положительный, всего на предприятии на коронавирусную инфекцию обследовали более 500 человек, сообщила в пятницу пресс-служба автозавода.
"Эпидемиологическая обстановка на автозаводе "Урал" аналогична обстановке в городе Миассе. Всего на больничном листе сегодня находятся 267 человек, из которых 74 сотрудника предприятия – люди старше 65 лет, согласно законодательству, они отстранены от работы. Следующая категория болеющих - это люди с хроническими заболеваниями, а также люди, имеющие симптомы ОРВИ или ОРЗ. Официально подтверждены положительные анализы на CОVID-19 у четверых работников завода", - цитирует пресс-служба слова начальника отдела охраны труда промышленной и пожарной безопасности Алексея Трясцина.
По данным пресс-служба предприятия, на CОVID-19 на предприятии обследовано более 500 работников, у восьми человек анализ пока условно положительный. Они находятся на изоляции и сегодня пройдут повторное обследование, кроме того, 640 сотрудников сдали анализ на антитела, поясняется в сообщении.
Автозавод и в дальнейшем будет проводить исследования среди персонала с целью своевременного выявления и недопущения на предприятие заболевших людей, поясняется в сообщении. Так, в течение месяца планируют обследовать работников основных производственных цехов, говорится в сообщении.
По данным минздрава региона, на утро 5 июня в области подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19 (плюс 131 новое подтверждение ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписано 111 человек, всего 1651 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерли три человека от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.