У четырех работников автозавода "Урал" выявили COVID-19

"Эпидемиологическая обстановка на автозаводе "Урал" аналогична обстановке в городе Миассе. Всего на больничном листе сегодня находятся 267 человек, из которых 74 сотрудника предприятия – люди старше 65 лет, согласно законодательству, они отстранены от работы. Следующая категория болеющих - это люди с хроническими заболеваниями, а также люди, имеющие симптомы ОРВИ или ОРЗ. Официально подтверждены положительные анализы на CОVID-19 у четверых работников завода", - цитирует пресс-служба слова начальника отдела охраны труда промышленной и пожарной безопасности Алексея Трясцина.