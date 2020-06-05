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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:58
https://ria.ru/20200605/1572504524.html
В Астраханской области число жертв коронавируса достигло 20
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Астраханской области число жертв коронавируса достигло 20

10:58 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости. Еще один пациент с диагнозом коронавирус скончался в Астраханской области, число жертв инфекции выросло до 20, сообщает управление администрации губернатора региона.
По данным управления, житель Камызякского района 1953 года рождения до госпитализации шесть дней находился дома на самолечении. 12 мая с температурой 39,9 его госпитализировали в районную больницу, где ему поставили диагноз "двусторонняя пневмония". При этом тест на коронавирус у мужчины показал положительный результат.
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"Двадцать четвертого мая состояние пациента ухудшилось, и он был доставлен в реанимационное отделение Александро-Мариинской областной клинической больницы, в котором провел 7 суток. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось", - сказано в сообщении. Таким образом, на территории Астраханской области зарегистрировано уже 20 летальных исходов пациентов с COVID-19.
По данным минздрава региона, на 5 июня в области зарегистрировано 2233 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 61 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 1176 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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