В Астраханской области число жертв коронавируса достигло 20

"Двадцать четвертого мая состояние пациента ухудшилось, и он был доставлен в реанимационное отделение Александро-Мариинской областной клинической больницы, в котором провел 7 суток. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось", - сказано в сообщении. Таким образом, на территории Астраханской области зарегистрировано уже 20 летальных исходов пациентов с COVID-19.