В России начали тестировать онлайн-тахографы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда водителей. Об этом пишет газета "Коммерсант"

Внедрение такой системы позволит выписывать штрафы на основании данных с приборов. Сейчас решение о штрафах принимает инспектор, но при введении онлайн-тахографов это будет делаться автоматически.

В тестировании примет участие пассажирский транспорт (автобусы и троллейбусы) в 20 крупнейших агломерациях, а в перспективе на такие устройства переведут все новые грузовики и автобусы.

Законопроект о внедрении онлайн-тахографов внесут в правительство осенью. Документ предполагает отлагательный срок вступления в силу: год — для Москвы и Московской области, два года — для остальных регионов. Уже установленные тахографы могут использоваться до конца срока службы.