Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T14:18
https://ria.ru/20200605/1572504432.html
В России начали тестировать онлайн-тахографы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155808/00/1558080003_0:191:1921:1271_1036x0_80_0_0_eb13b15165d83ed293817b88def896f8.jpg
РИА Новости

В России начали тестировать онлайн-тахографы

10:57 05.06.2020 (обновлено: 14:18 05.06.2020)
2516
© Pixabay / RobfotoТахограф в кабине грузового автомобиля
Тахограф в кабине грузового автомобиля
© Pixabay / Robfoto
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда водителей. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Внедрение такой системы позволит выписывать штрафы на основании данных с приборов. Сейчас решение о штрафах принимает инспектор, но при введении онлайн-тахографов это будет делаться автоматически.
Тверская улица в Москве
4 мая, 18:07
Перевозчикам могут компенсировать расходы на тахографы
В тестировании примет участие пассажирский транспорт (автобусы и троллейбусы) в 20 крупнейших агломерациях, а в перспективе на такие устройства переведут все новые грузовики и автобусы.
Законопроект о внедрении онлайн-тахографов внесут в правительство осенью. Документ предполагает отлагательный срок вступления в силу: год — для Москвы и Московской области, два года — для остальных регионов. Уже установленные тахографы могут использоваться до конца срока службы.
Тахографы — средства контроля, обеспечивающие непрерывную некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также о режиме труда и отдыха водителей.
Автобус в Москве
16 октября 2019, 13:58
В Минтрансе не планируют подключать автобусы к системе "Платон"
11030031
Обсудить 9
РоссияАвтоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ТехнологииОбщество
Рекомендуем
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе
В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров
Рубли
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
Медицинские маски
ВОЗ пересмотрела рекомендации об использовании масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Самолет Piper PA-28 Cherokee
Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
Автомобиль Следственного комитета России
СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
Кладбище
Московские кладбища будут закрыты для посещений в Родительскую субботу
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния