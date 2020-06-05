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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:53
https://ria.ru/20200605/1572504167.html
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
https://cdn25.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3a2c64fa7af86be7ecf92abdf1e56ef0.jpg
РИА Новости

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

10:53 05.06.2020
76724
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Конспирологические теории по желанию массово чипировать человечество слишком глупы, чтобы их опровергать, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.
С начала эпидемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ появились слухи, будто фонд Билла и Мелинды Гейтс хочет использовать вакцину от инфекции для чипирования и глобальной слежки за людьми.

"Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", —заявил американский предприниматель. Его слова цитирует издание Business Insider.

Деньги фонда Гейтса в 2018-2019 годах составили почти 10 процентов бюджета Всемирной организации здравоохранения. Фонд финансирует исследования лекарств и вакцин.
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"Шизофренический бред"

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
Он добавил, что если бы кому-то захотелось претворить в жизнь подобные теории, то это давно было бы сделано.
"Например, через вакцинацию от гриппа. Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200. <...> Или это весь мир делал бы через детскую вакцинацию, когда у нас все новорожденные вакцинируются от кори, АКДС, от туберкулеза и так далее", — цитирует его НСН.
Онищенко добавил, что фейки о "жидком чипировании" далеки от реальных проблем медицины и спецслужб. Он назвал подобные вбросы "шизофреническим бредом отдельных товарищей".
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Спасти или уничтожить человечество? На пороге тотальной чипизацииСмиритесь: рано или поздно мы все с вами станем немножечко киборгами. Экзоскелеты будут помогать нам двигаться, искусственные органы – жить дольше, а микросхемы в голове – лучше соображать. Но стоит ли этого бояться? И какие цели у создателей таких технологий?
"У нас есть правовая база, чтобы отсекать такую бредовую информацию и блокировать заведомо ложную информацию, а людей, которые ее распространяют, привлекать к ответственности", — отметил собеседник портала.
По мнению медика, россияне, как и жители других государств, положительно воспримут возможность вакцинации от коронавируса, так как понимают ее необходимость.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
В том виде, что распространяется в слухах это может и бред, но дыма без огня не бывает. Попытки властей разных стран установить тотальный контроль над населением - очевидны.
5 июня, 11:14
Сергей Макаров
151603016
Ну а кто же скажет; Что я хочу чипировать людей? Он сказал все то что он и должен был сказать. Но суть остается сутью, кто кого хотел чипировать или не чипировать, я не знаю, но вся эта история с короновирусом имеет очень неприятный запах. И все это было сделано не просто так.
5 июня, 11:57
DjDima j
101210014
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