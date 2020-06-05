Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

Спасти или уничтожить человечество? На пороге тотальной чипизации Смиритесь: рано или поздно мы все с вами станем немножечко киборгами. Экзоскелеты будут помогать нам двигаться, искусственные органы – жить дольше, а микросхемы в голове – лучше соображать. Но стоит ли этого бояться? И какие цели у создателей таких технологий?