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2020-06-05T11:05
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В России создали дальнобойную самозарядную винтовку
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РИА Новости

В России создали дальнобойную самозарядную винтовку

10:53 05.06.2020 (обновлено: 11:05 05.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСнайперская винтовка на сошках на заводе по производству снайперских винтовок оружейной компании Lobaev Arms
Снайперская винтовка на сошках на заводе по производству снайперских винтовок оружейной компании Lobaev Arms
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Снайперская винтовка на сошках на заводе по производству снайперских винтовок оружейной компании Lobaev Arms. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Самозарядная снайперская винтовка, дальность поражения которой почти в два раза превышает аналогичный показатель у стоящей на вооружении в РФ снайперской винтовки Драгунова (СВД), создана в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Прицельная дальность поражения СВД – 1200 метров.
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
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"У нас есть две новые разработки – самозарядные винтовки, одна в снайперском калибре 408CT-375CT, другая в 338 Lapua Magnum, для их производства уже все готово. До сегодняшнего дня самозарядных снайперских винтовок в "чейтаковском" калибре (408CT-375CT, 10,3 мм - назван так в честь американской компании Cheytac, которая впервые стала производить оружие в данном калибре – ред.) с кучностью 0,5 угловых минут, то есть с дальностью стрельбы два километра, в принципе не существовало", - сказал Лобаев.
Собеседник агентства отметил, что эта разработка подойдет для контрактников, рядового, сержантского состава – людей, на которых "государство не может потратить 2-3 года, чтобы подготовить из них профессиональных военных снайперов, работающих с болтовыми винтовками, способных решать сверхсложные задачи".
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Читайте полный текст интервью Владислава Лобаева >>
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