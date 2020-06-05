В России создали дальнобойную самозарядную винтовку

"У нас есть две новые разработки – самозарядные винтовки, одна в снайперском калибре 408CT-375CT, другая в 338 Lapua Magnum, для их производства уже все готово. До сегодняшнего дня самозарядных снайперских винтовок в "чейтаковском" калибре (408CT-375CT, 10,3 мм - назван так в честь американской компании Cheytac, которая впервые стала производить оружие в данном калибре – ред.) с кучностью 0,5 угловых минут, то есть с дальностью стрельбы два километра, в принципе не существовало", - сказал Лобаев.