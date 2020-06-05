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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:48
https://ria.ru/20200605/1572503718.html
Ученые оценили влияние гипертонии на течение коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Ученые оценили влияние гипертонии на течение коронавируса

10:48 05.06.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Международная группа ученых установила, что наличие у пациентов с COVID-19 гипертонии в два раза повышает риск смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале European Health Journal.
Изучив данные 2877 пациентов, поступивших в полевой госпиталь для больных COVID-19 в Ухане с 5 февраля по 15 марта 2020 года, исследователи выяснили, что 29,5% (850 пациентов) страдали гипертонией. Ученые пришли к выводу, что смертность среди пациентов с гипертонией составила 4% (34 пациента из 850), при этом среди пациентов, не страдающих гипертонией, этот показатель составил лишь 1,1% (22 из 2027).
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"После исключения возможных искажающих факторов, гипертония по-прежнему ассоциировалась с двукратным увеличением риска смертности", - пишут исследователи.
Ученые также установили, что у пациентов, не принимавших препараты против повышенного давления, риск летального исхода увеличивался. Из 140 человек, не принимавших антигипертензивные средства, скончались 11 (7,9%), смертность среди принимавших препараты, составила 3,2%.
"Эти данные подтверждают …, что пациенты (с COVID-19 – ред.) не должны прекращать или менять антигипертензивное лечение, если это не предписано врачом", - рекомендуют исследователи.
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Ученые отмечают, что ряд вопросов требуют дальнейшего изучения: какие именно лекарства следует принимать при гипертонии у пациентов с COVID-19 и могут ли такие лекарства снизить риск летального исхода для пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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