Белоруссия сообщила о плановой подготовке к совместным с Россией учениям

"Согласно решению, принятому президентами Республики Беларусь и Российской Федерации в 2009 году о проведении раз в два года совместных учений региональной группировки войск (сил), в 2021 году планируется проведение очередного учения "Запад-2021", которое пройдет на территории Республики Беларусь. В настоящее время по линии генеральных штабов вооруженных сил идет плановая подготовка к его проведению", - говорится в письменном ответе Минобороны на запрос РИА Новости.