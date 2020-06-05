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2020-06-05T10:47
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Белоруссия сообщила о плановой подготовке к совместным с Россией учениям
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РИА Новости

Белоруссия сообщила о плановой подготовке к совместным с Россией учениям

10:47 05.06.2020
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Минск и Москва в плановом порядке готовятся к учениям "Запад-2021", которые пройдут на территории Белоруссии, заявили в министерстве обороны республики.
"Согласно решению, принятому президентами Республики Беларусь и Российской Федерации в 2009 году о проведении раз в два года совместных учений региональной группировки войск (сил), в 2021 году планируется проведение очередного учения "Запад-2021", которое пройдет на территории Республики Беларусь. В настоящее время по линии генеральных штабов вооруженных сил идет плановая подготовка к его проведению", - говорится в письменном ответе Минобороны на запрос РИА Новости.
По данным ведомства, количество участников и привлекаемой техники будет объявлено не позднее, чем за 42 дня до начала учения.
В сентябре 2019 года в Нижегородской области прошли белорусско-российские учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих, в них было задействовано до 950 единиц техники. До этого совместные учения военных двух стран проходили в сентябре 2017 года, они назывались "Запад-2017", в них приняли участие около 12,7 тысячи военных.
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