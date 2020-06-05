В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии

"Администрация США может делать какие угодно заявления, но может обратиться им к самим себе в первую очередь, чтобы военнослужащие США убрались как раз из Сирии? Потому что Россия выступает с коллегами из Ирана и САР, чтобы наконец все эти террористические организации исчезли со страдальной земли Сирии и она могла приступить к нормальной жизни", - сказал Красов, подчеркнув, что РФ, в отличие от США, находится в САР легально, по приглашению сирийского руководства.