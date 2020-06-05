В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США следует подумать о том, чтобы самим "убраться" из Сирии и не мешать нормализации жизни в стране, а обратить внимание на свои внутренние проблемы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль". Он также повторил тезис действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что это "затянет русских в трясину". Однако, русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор, это был провал администрации Обамы, сказал помощник госсекретаря.
"Администрация США может делать какие угодно заявления, но может обратиться им к самим себе в первую очередь, чтобы военнослужащие США убрались как раз из Сирии? Потому что Россия выступает с коллегами из Ирана и САР, чтобы наконец все эти террористические организации исчезли со страдальной земли Сирии и она могла приступить к нормальной жизни", - сказал Красов, подчеркнув, что РФ, в отличие от США, находится в САР легально, по приглашению сирийского руководства.
Он отметил, что американские военнослужащие не только находятся в Сирии незаконно, но и существуют сведения о том, что США пользуются природными ресурсами САР в своих целях и поддерживают террористические организации в регионе.
Парламентарий также отметил, что не США решать, кому быть президентом в той или иной стране.
"Пусть лучше обратят внимание на свои внутренние проблемы", - добавил Красов.