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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-05T10:46
https://ria.ru/20200605/1572503560.html
В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/104996/60/1049966096_0:53:2261:1325_1036x0_80_0_0_0d04725e2c61dec1bc2d3116112aface.jpg
РИА Новости

В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии

10:46 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США следует подумать о том, чтобы самим "убраться" из Сирии и не мешать нормализации жизни в стране, а обратить внимание на свои внутренние проблемы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль". Он также повторил тезис действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что это "затянет русских в трясину". Однако, русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор, это был провал администрации Обамы, сказал помощник госсекретаря.
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"Администрация США может делать какие угодно заявления, но может обратиться им к самим себе в первую очередь, чтобы военнослужащие США убрались как раз из Сирии? Потому что Россия выступает с коллегами из Ирана и САР, чтобы наконец все эти террористические организации исчезли со страдальной земли Сирии и  она могла приступить к нормальной жизни", - сказал Красов, подчеркнув, что РФ, в отличие от США, находится в САР легально, по приглашению сирийского руководства.
Он отметил, что американские военнослужащие не только находятся в Сирии незаконно, но и существуют сведения о том, что США пользуются природными ресурсами САР в своих целях и поддерживают террористические организации в регионе.
Парламентарий также отметил, что не США решать, кому быть президентом в той или иной стране.
"Пусть лучше обратят внимание на свои внутренние проблемы", - добавил Красов.
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Обсудить 9
Война в СирииВойна в СирииАндрей КрасовГосдума РФБашар АсадБарак ОбамаСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот такая политика мне нравится тчк
5 июня, 10:52
Виталик Т
11011002
Наконец то не мямлят, а озвучен подобающий ответ.
5 июня, 11:26
НЯНиколай Ярославский
6730002
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