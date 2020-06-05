В России может появиться омбудсмен по защите индустрии развлечений

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отдельный омбудсмен по защите интересов индустрии развлечений может появиться в России, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Отдельный омбудсмен по защите интересов индустрии развлечений может появиться в России, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов , сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

"Из всех отраслей экономики шоу-бизнес оказался, пожалуй, в самом тяжелом и двусмысленном положении. Публичные мероприятия по-прежнему под запретом, и их возобновление в лучшем случае намечено на последний этап отмены противокоронавирусных ограничений. Между тем в отрасли развлечений занято множество людей, и каждая высокооплачиваемая "звезда" своими заработками финансирует зарплаты десятков человек персонала", - отметил омбудсмен.

Титов предложил продвигать инициативы через институт общественных уполномоченных. "Так что, очевидно, вскоре в России появится отдельный омбудсмен по развлекательным мероприятиям. И это станет лишь начальным этапом объединения отрасли", - уверен он.

По мнению Титова, для спасения доходов десятков тысяч людей, занятых в организации зрелищных мероприятий, государство должно более четко обрисовать перспективы возвращения отрасли к работе. В ходе общения с представителями индустрии он предложил решить вопрос с уже купленными билетами.

"Будем выступать с соответствующей инициативой. Плюс нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые "неафишные" мероприятия, то есть корпоративы – с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора ", - пообещал Титов.