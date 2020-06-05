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2020-06-05T10:44
https://ria.ru/20200605/1572503374.html
В России может появиться омбудсмен по защите индустрии развлечений
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РИА Новости

В России может появиться омбудсмен по защите индустрии развлечений

10:44 05.06.2020
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© Фото : Bruno Cervera on UnsplashМикрофон
Микрофон
© Фото : Bruno Cervera on Unsplash
Микрофон. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отдельный омбудсмен по защите интересов индустрии развлечений может появиться в России, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
"Из всех отраслей экономики шоу-бизнес оказался, пожалуй, в самом тяжелом и двусмысленном положении. Публичные мероприятия по-прежнему под запретом, и их возобновление в лучшем случае намечено на последний этап отмены противокоронавирусных ограничений. Между тем в отрасли развлечений занято множество людей, и каждая высокооплачиваемая "звезда" своими заработками финансирует зарплаты десятков человек персонала", - отметил омбудсмен.
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Титов предложил продвигать инициативы через институт общественных уполномоченных. "Так что, очевидно, вскоре в России появится отдельный омбудсмен по развлекательным мероприятиям. И это станет лишь начальным этапом объединения отрасли", - уверен он.
По мнению Титова, для спасения доходов десятков тысяч людей, занятых в организации зрелищных мероприятий, государство должно более четко обрисовать перспективы возвращения отрасли к работе. В ходе общения с представителями индустрии он предложил решить вопрос с уже купленными билетами.
"Будем выступать с соответствующей инициативой. Плюс нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые "неафишные" мероприятия, то есть корпоративы – с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора", - пообещал Титов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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