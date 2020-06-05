Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах посещения поликлиник

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Новые правила посещения поликлиник ввели для жителей Новые правила посещения поликлиник ввели для жителей Московской области : вход только в перчатках и масках, измерение температуры при входе, интервал между записями к специалисту не менее 30 минут, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что с 8 июня в Подмосковье поэтапно возобновляется оказание плановой медпомощи.

"При посещении поликлиник для пациентов будут действовать новые правила – вход только в перчатках и медицинских масках, не более одного сопровождающего для пациента. Всем на входе будет проведена термометрия. Интервал между записями к специалисту будет не менее 30 минут, чтобы провести дезобработку помещений. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра", - говорится в сообщении.

С 8 июня в регионе возобновляется плановая госпитализация в стационары, которые не были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, по профилям кардиология, хирургия, неврология, травматология, дерматовенерология, фтизиатрия, психиатрия, наркология, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Узкопрофильные специалисты начнут принимать в поликлиниках для выдачи направлений на плановую госпитализацию, направление к ним могут выдать терапевты, педиатры, врачи общей практики. Для того чтобы получить консультацию, необходимо обратиться по телефону 8-800-550-50-30 или оформить заявку на посещение на портале "Госуслуг", следует из релиза.