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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:44
https://ria.ru/20200605/1572503305.html
Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах посещения поликлиник
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1036x0_80_0_0_a9b9aeb7777658aa37882f2a08b730c3.jpg
РИА Новости

Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах посещения поликлиник

10:44 05.06.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Новые правила посещения поликлиник ввели для жителей Московской области: вход только в перчатках и масках, измерение температуры при входе, интервал между записями к специалисту не менее 30 минут, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального Минздрава.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что с 8 июня в Подмосковье поэтапно возобновляется оказание плановой медпомощи.
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"При посещении поликлиник для пациентов будут действовать новые правила – вход только в перчатках и медицинских масках, не более одного сопровождающего для пациента. Всем на входе будет проведена термометрия. Интервал между записями к специалисту будет не менее 30 минут, чтобы провести дезобработку помещений. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра", - говорится в сообщении.
С 8 июня в регионе возобновляется плановая госпитализация в стационары, которые не были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, по профилям кардиология, хирургия, неврология, травматология, дерматовенерология, фтизиатрия, психиатрия, наркология, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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Узкопрофильные специалисты начнут принимать в поликлиниках для выдачи направлений на плановую госпитализацию, направление к ним могут выдать терапевты, педиатры, врачи общей практики. Для того чтобы получить консультацию, необходимо обратиться по телефону 8-800-550-50-30 или оформить заявку на посещение на портале "Госуслуг", следует из релиза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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