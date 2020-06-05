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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:42
https://ria.ru/20200605/1572503190.html
В Москве выявили 1855 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 1855 новых случаев COVID-19

10:42 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве третий день составляет менее двух тысяч (1855), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно ежедневным данным оперативного штаба, третьего июня число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки опустилось ниже 2 тысяч впервые с 23 апреля и составило 1842 новых случая, а четвертого июня - 1998 новых случаев.
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"Распределение по субъектам: Москва - 1855, Московская область - 762, Санкт-Петербург - 378", - говорится в сообщении оперативного штаба в пятницу.
Согласно нему, в Нижегородской области зафиксировано 330 новых случаев заболевания, в Свердловской - 251, в Ростовской - 196.
Наименьшее число случаев отмечено в Ненецком автономном округе - пять новых случаев, Республике Алтай и Севастополе - по два.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ненецкий автономный округМоскваРеспублика АлтайСевастопольОбщество
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