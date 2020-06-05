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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:39
https://ria.ru/20200605/1572502984.html
В России за сутки 8057 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В России за сутки 8057 человек выздоровели от COVID-19

10:39 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. За сутки после коронавируса в РФ выписаны 8057 человек, всего выздоровели 212 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8057 человек... За весь период выписано 212 680", - говорится в сообщении.
В частности, 2463 человека выписаны в Москве, 515 - в Подмосковье, 381 - в Санкт-Петербурге, 311 - в Оренбургской области.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Оренбургская областьСанкт-ПетербургОбщество
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