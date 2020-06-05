В России за сутки 8057 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. За сутки после коронавируса в РФ выписаны 8057 человек, всего выздоровели 212 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8057 человек... За весь период выписано 212 680", - говорится в сообщении.
В частности, 2463 человека выписаны в Москве, 515 - в Подмосковье, 381 - в Санкт-Петербурге, 311 - в Оренбургской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф