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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:37
https://ria.ru/20200605/1572502835.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572191228_0:62:3072:1790_1036x0_80_0_0_ae201fe9495e00e8caab8a52515cd5f6.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек

10:37 05.06.2020 (обновлено: 11:37 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки составило 8726, выписались 8057 человек, 144 умерли, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве — 1855. У 37% болезнь протекает без симптомов. Почти 85% заразившихся младше 65 лет, 9% — дети.
Накануне сообщалось о 8831 инфицированном и 169 скончавшихся.
Общее число случаев COVID-19 по стране достигло 449 834, больше 212 тысяч поправились, 5528 стали жертвами заболевания.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Пандемия

Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 6,2 миллиона человек, свыше 380 тысяч скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.
В России начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Этапы снятия ограничений в российских регионах
20196431348
Обсудить 20
Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваСШАИспанияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
И на этот раз цифры не обнадёживают - эффект дежавю уже как неотъемлемая часть вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дней.
5 июня, 10:46
Leonid
11710212
Покажите мне хотя бы одного большого и я может ещё поверю у этот волшебный вирус
5 июня, 12:17
Василий Дмитриев
8200411
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