В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки составило 8726, выписались 8057 человек, 144 умерли, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве — 1855. У 37% болезнь протекает без симптомов. Почти 85% заразившихся младше 65 лет, 9% — дети.
Накануне сообщалось о 8831 инфицированном и 169 скончавшихся.
Общее число случаев COVID-19 по стране достигло 449 834, больше 212 тысяч поправились, 5528 стали жертвами заболевания.
Пандемия
Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 6,2 миллиона человек, свыше 380 тысяч скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.
В России начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.