На Урале полиция прокомментировала видео с избиением мужчины без маски

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции в Сотрудники полиции в Магнитогорске Челябинской области в ходе патрулирования увидели в магазине молодого человека, находящегося без маски, и сделали ему замечание, но в ответ мужчина им нагрубил и применил физическую силу, в итоге в отношении нарушителя возбуждено два административных дела, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.

В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, размещено видео, где запись начинается с того, что сотрудник полиции, сидя на асфальте, удерживает за ноги молодого человека без маски, который говорит, что он "спокойно работал, ничего не нарушал" и просит его отпустить. Вскоре молодой человек начинает отпихивать полицейского ногами. В это время подбегает второй полицейский, который начинает бить мужчину по спине резиновой дубинкой.

"В Магнитогорске сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, в одном из магазинов выявили мужчину, 1986 года рождения, нарушающего ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

В отделе полиции "Орджоникидзевский" УМВД России по Магнитогорску в отношении него составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции), максимальное наказание по данной статье предусматривает административный арест на срок до 15 суток, уточняется в сообщении.

Также составлен административный материал по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа до 30 тысяч рублей, добавляется в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), в соответствии с действующим законодательством максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 5 лет, поясняет ГУМВД