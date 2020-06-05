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2020-06-05T10:32
https://ria.ru/20200605/1572502267.html
На Урале полиция прокомментировала видео с избиением мужчины без маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

На Урале полиция прокомментировала видео с избиением мужчины без маски

10:31 05.06.2020 (обновлено: 10:32 05.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции в Магнитогорске Челябинской области в ходе патрулирования увидели в магазине молодого человека, находящегося без маски, и сделали ему замечание, но в ответ мужчина им нагрубил и применил физическую силу, в итоге в отношении нарушителя возбуждено два административных дела, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, размещено видео, где запись начинается с того, что сотрудник полиции, сидя на асфальте, удерживает за ноги молодого человека без маски, который говорит, что он "спокойно работал, ничего не нарушал" и просит его отпустить. Вскоре молодой человек начинает отпихивать полицейского ногами. В это время подбегает второй полицейский, который начинает бить мужчину по спине резиновой дубинкой.
"В Магнитогорске сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, в одном из магазинов выявили мужчину, 1986 года рождения, нарушающего ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.
В отделе полиции "Орджоникидзевский" УМВД России по Магнитогорску в отношении него составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции), максимальное наказание по данной статье предусматривает административный арест на срок до 15 суток, уточняется в сообщении.
Также составлен административный материал по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа до 30 тысяч рублей, добавляется в сообщении.
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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), в соответствии с действующим законодательством максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 5 лет, поясняет ГУМВД.
Полиция отмечает, что в соответствии с постановлением правительства Челябинской области обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования (к ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси и другие) сохраняется до особого распоряжения.
Полицейский автомобиль
3 июня, 14:05
В Тюмени проверят, почему сотрудница полиции работала без маски
222102047
Обсудить 2
ГУМВДМагнитогорскЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно все сделали. "Орунов" за кадром, нужно тоже наказать.
5 июня, 14:20
тем Д
7000102
Что это он со спущенными штанами? Видимо с чёрными жил чересчур долго))
5 июня, 13:33
Сергей Пашкурлатов
152020
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