Во Флориде девять пожарных пострадали при возгорании на грузовом судне

Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (ночь на пятницу мск) на борту грузового норвежского судна, перевозившем автомобили. На борьбу с пожаром были направлены около 120 сотрудников пожарной службы. Как сообщил начальник службы Кит Пауэрс, восемь пожарных были госпитализированы, еще одному была оказана медицинская помощь из-за теплового удара.