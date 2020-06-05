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2020-06-05T10:29
https://ria.ru/20200605/1572502167.html
Во Флориде девять пожарных пострадали при возгорании на грузовом судне
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РИА Новости

Во Флориде девять пожарных пострадали при возгорании на грузовом судне

10:29 05.06.2020
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© Ventura County Fire DepartmentСотрудники пожарного управления в США
Сотрудники пожарного управления в США
© Ventura County Fire Department
Сотрудники пожарного управления в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв произошел во время пожара на борту грузового судна у острова Блаунт, штат Флорида, девять сотрудников пожарной службы города Джэксонвилл получили ранения, сообщает телеканал WJXT со ссылкой на пожарных.
Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (ночь на пятницу мск) на борту грузового норвежского судна, перевозившем автомобили. На борьбу с пожаром были направлены около 120 сотрудников пожарной службы. Как сообщил начальник службы Кит Пауэрс, восемь пожарных были госпитализированы, еще одному была оказана медицинская помощь из-за теплового удара.
По данным телеканала, сейчас пожарные и представители береговой охраны работают над тем, чтобы пожар не нарушил структурную целостность корабля. По предварительным данным, разлива нефти в результате инцидента не произошло.
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