Во Флориде девять пожарных пострадали при возгорании на грузовом судне

Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (ночь на пятницу мск) на борту грузового норвежского судна, перевозившем автомобили. На борьбу с пожаром были направлены около 120 сотрудников пожарной службы. Как сообщил начальник службы Кит Пауэрс, восемь пожарных были госпитализированы, еще одному была оказана медицинская помощь из-за теплового удара.
По данным телеканала, сейчас пожарные и представители береговой охраны работают над тем, чтобы пожар не нарушил структурную целостность корабля. По предварительным данным, разлива нефти в результате инцидента не произошло.