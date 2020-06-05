В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 05.06.20. Всего на лечении: 1167. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1130. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 624. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 25. В ОРИТ: 155. На ИВЛ: 68", - написал главврач в Facebook.