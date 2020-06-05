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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:24
https://ria.ru/20200605/1572501974.html
В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19

10:24 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Свыше 620 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 05.06.20. Всего на лечении: 1167. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1130. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 624. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 25. В ОРИТ: 155. На ИВЛ: 68", - написал главврач в Facebook.

Он добавил, что за сутки из больницы выписали 129 человек, поступило 134.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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