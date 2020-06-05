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Туризм
2020-06-05T13:40
https://ria.ru/20200605/1572501953.html
В Аргентине до 28 июня продлили карантин в Буэнос-Айресе и ряде провинций
https://cdn24.img.ria.ru/images/152715/47/1527154778_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_27018df24fd729452e77809d7d581159.jpg
РИА Новости

В Аргентине до 28 июня продлили карантин в Буэнос-Айресе и ряде провинций

13:40 05.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода Мира. Буэнос-Айрес
Города Мира. Буэнос-Айрес
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня — РИА Новости. Власти Аргентины продлили на три недели, до 28 июня, карантин из-за COVID-19 в Буэнос-Айресе и ряде провинций, где продолжаются заражения, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Мы продлим это (карантин) еще на 21 день, встретимся с вами в следующий раз 28 июня", — сказал он, обращаясь к журналистам.
По его словам, 90 процентов случаев сосредоточено в столичном регионе, но есть 18 провинций без вируса, поэтому обязательная изоляция сохранится там, где есть заболевшие — в Буэнос-Айресе и ряде ближайших городов, в провинциях Чако, Рио Негро, в городах Кордова и Трелью.
Остальная часть страны входит в новый этап — социальной дистанции. Люди смогут вернуться к работе, передвигаться по улицам, но с условием соблюдения дистанции в два метра, также они должны носить маски. Будут разрешены собрания до 10 человек.
Массовые мероприятия, туризм, кино, театры, междугородний транспорт по-прежнему будут запрещены, останутся закрытыми и границы.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесТуризмНовости - ТуризмАргентинаБуэнос-Айрес (город)
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