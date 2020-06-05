В Аргентине до 28 июня продлили карантин в Буэнос-Айресе и ряде провинций

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня — РИА Новости. Власти Аргентины продлили на три недели, до 28 июня, карантин из-за COVID-19 в Буэнос-Айресе и ряде провинций, где продолжаются заражения, сообщил президент страны Альберто Фернандес.

"Мы продлим это (карантин) еще на 21 день, встретимся с вами в следующий раз 28 июня", — сказал он, обращаясь к журналистам.

По его словам, 90 процентов случаев сосредоточено в столичном регионе, но есть 18 провинций без вируса, поэтому обязательная изоляция сохранится там, где есть заболевшие — в Буэнос-Айресе и ряде ближайших городов, в провинциях Чако, Рио Негро, в городах Кордова и Трелью.

Остальная часть страны входит в новый этап — социальной дистанции. Люди смогут вернуться к работе, передвигаться по улицам, но с условием соблюдения дистанции в два метра, также они должны носить маски. Будут разрешены собрания до 10 человек.