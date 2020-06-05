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2020-06-05T10:19
https://ria.ru/20200605/1572501772.html
В Москве задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденного
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РИА Новости

В Москве задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденного

10:19 05.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи задержали мать убитого младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что тело ребенка нашли 2 апреля в мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома на Луховицкой улице. Следователи организовали проверку.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту убийства новорожденного ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)", - сказала Иванова.
По данным следствия, ночью 2 апреля женщина родила девочку. Не желая воспитывать ребенка, она положила его в наполненную водой ванну, после этого выкинула в полиэтиленовом пакете в мусорный контейнер возле дома.
"Женщина обратилась в медицинское учреждение и сообщила, что родила мёртвый плод, однако путём проведения сложных судебно-медицинских экспертиз следствию удалось установить истинную причину смерти младенца и опровергнуть версию матери о гибели плода в утробе", - рассказала Иванова.
Сейчас женщина 1999 года рождения задержана, в ближайшее время следствие планирует просить суд о ее аресте.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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