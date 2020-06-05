В Москве задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденного

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи задержали мать убитого младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Следователи задержали мать убитого младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы , сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова

Ранее сообщалось, что тело ребенка нашли 2 апреля в мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома на Луховицкой улице. Следователи организовали проверку.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту убийства новорожденного ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)", - сказала Иванова.

По данным следствия, ночью 2 апреля женщина родила девочку. Не желая воспитывать ребенка, она положила его в наполненную водой ванну, после этого выкинула в полиэтиленовом пакете в мусорный контейнер возле дома.

"Женщина обратилась в медицинское учреждение и сообщила, что родила мёртвый плод, однако путём проведения сложных судебно-медицинских экспертиз следствию удалось установить истинную причину смерти младенца и опровергнуть версию матери о гибели плода в утробе", - рассказала Иванова.