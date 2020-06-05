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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:18
https://ria.ru/20200605/1572501666.html
В Крыму выявили восемь новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили восемь новых случаев COVID-19

10:17 05.06.2020 (обновлено: 10:18 05.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, общие число достигло 413, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары", - написал Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

Крым
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По его словам, всего в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 297 человек.
Заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил журналистам, что все восемь случаев выявлены в Симферополе, у четверых болезнь проходит бессимптомно. Всего за сутки было проведено более двух тысяч лабораторных исследований.
"Все восемь случаев контактные, находились под медицинским наблюдением и при подтверждении заболевания госпитализированы", - сказал Крутиков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольРеспублика КрымОбщество
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