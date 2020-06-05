В Крыму выявили восемь новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, общие число достигло 413, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары", - написал Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, всего в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших - 297 человек.
Заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил журналистам, что все восемь случаев выявлены в Симферополе, у четверых болезнь проходит бессимптомно. Всего за сутки было проведено более двух тысяч лабораторных исследований.
"Все восемь случаев контактные, находились под медицинским наблюдением и при подтверждении заболевания госпитализированы", - сказал Крутиков.
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