Суд рассмотрит иск губернатора Сахалина к мэру Охинского района 9 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Слушание о досрочном прекращении полномочий мэра Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева по иску губернатора состоится 9 июня, сообщили в пятницу РИА Новости в городском суде.

На этой неделе Охинский городской суд уже рассмотрел административное дело в отношении главы муниципалитета за превышение лимита отстрела уток и лишил его права на охоту в течение восьми месяцев.