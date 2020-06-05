Суд рассмотрит иск губернатора Сахалина к мэру Охинского района 9 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Слушание о досрочном прекращении полномочий мэра Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева по иску губернатора состоится 9 июня, сообщили в пятницу РИА Новости в городском суде.
Ранее сообщалось, что 20 мая губернатор Валерий Лимаренко направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий главы самого северного муниципалитета Сахалина. Мотивом выражения недоверия Гусеву стали многочисленные претензии жителей района к охинскому мэру.
"Слушание начнется 9 июня в 10.00 (2.00 мск)", - рассказал представитель суда.
На этой неделе Охинский городской суд уже рассмотрел административное дело в отношении главы муниципалитета за превышение лимита отстрела уток и лишил его права на охоту в течение восьми месяцев.