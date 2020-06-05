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2020-06-05T10:16
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Суд рассмотрит иск губернатора Сахалина к мэру Охинского района 9 июня
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РИА Новости

Суд рассмотрит иск губернатора Сахалина к мэру Охинского района 9 июня

10:16 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Слушание о досрочном прекращении полномочий мэра Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева по иску губернатора  состоится 9 июня, сообщили в пятницу РИА Новости в городском суде.
Ранее сообщалось, что 20 мая губернатор Валерий Лимаренко направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий главы самого северного муниципалитета Сахалина. Мотивом выражения недоверия Гусеву стали многочисленные претензии жителей района к охинскому мэру.
"Слушание начнется 9 июня в 10.00 (2.00 мск)", - рассказал представитель суда.
На этой неделе Охинский городской суд уже рассмотрел административное дело в отношении главы муниципалитета за превышение лимита отстрела уток и лишил его права на охоту в течение восьми месяцев.
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