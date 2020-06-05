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В Сбербанке увидели первые позитивные сигналы в кредитовании
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РИА Новости

В Сбербанке увидели первые позитивные сигналы в кредитовании

10:47 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтделение ПАО "Сбербанк" на одной из улиц в Москве
Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отделение ПАО "Сбербанк" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сбербанк видит первые позитивные сигналы в кредитовании, но держится консервативного подхода к формированию резервов по кредитному риску, сообщил зампред правления банка Александр Морозов.
"Несмотря на первые позитивные сигналы, банк продолжает придерживаться консервативного подхода к формированию резервов по кредитному риску", - приводятся его слова в пресс-релизе Сбербанка.
По данным банка, его расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в мае составили 63,4 миллиарда рублей. За 5 месяцев текущего года данные расходы достигли 305,5 миллиарда рублей против 25,9 миллиарда рублей годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией коронавируса.
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