В Сбербанке увидели первые позитивные сигналы в кредитовании

"Несмотря на первые позитивные сигналы, банк продолжает придерживаться консервативного подхода к формированию резервов по кредитному риску", - приводятся его слова в пресс-релизе Сбербанка.

По данным банка, его расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в мае составили 63,4 миллиарда рублей. За 5 месяцев текущего года данные расходы достигли 305,5 миллиарда рублей против 25,9 миллиарда рублей годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией коронавируса.