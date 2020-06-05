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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:12
https://ria.ru/20200605/1572501366.html
Во Владимирской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом

10:12 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 58 - до 2966, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 5 июня 2020 года лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2966 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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