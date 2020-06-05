Во Владимирской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 58 - до 2966, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 5 июня 2020 года лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2966 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 988 пациентов, умерли 27.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.