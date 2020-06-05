Захарова ответила на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", призвала вспомнить результаты политики Вашингтона в регионе.
"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? <...> Не можем припомнить. Только смерти и разрушения", — сказала она РИА Новости.
Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта", добавила дипломат.
Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Арабской Республике в борьбе с терроризмом и восстановлением страны. Соединенные Штаты находятся в стране без разрешения официальных властей.