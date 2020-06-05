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2020-06-05T11:35
https://ria.ru/20200605/1572501260.html
Захарова ответила на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Захарова ответила на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

10:10 05.06.2020 (обновлено: 11:35 05.06.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", призвала вспомнить результаты политики Вашингтона в регионе.
"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? <...> Не можем припомнить. Только смерти и разрушения", — сказала она РИА Новости.
Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта", добавила дипломат.
Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Арабской Республике в борьбе с терроризмом и восстановлением страны. Соединенные Штаты находятся в стране без разрешения официальных властей.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 09:23
Слуцкий ответил на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
Популярные комментарии
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5 июня, 10:49
МАМаксим Антонов
5201004
А он без спроса.
5 июня, 10:51
Von Stirliz
4911210
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