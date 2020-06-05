В России провели более 12 миллионов тестов на коронавирус

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 12 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 317 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 04.06.2020 проведено 12 053 663 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 317 006 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.