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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:09
https://ria.ru/20200605/1572501225.html
В России провели более 12 миллионов тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В России провели более 12 миллионов тестов на коронавирус

10:09 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 12 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 317 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 04.06.2020 проведено 12 053 663 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 317 006 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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