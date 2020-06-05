В Москве вылечились от COVID-19 еще 2643 пациента

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ещё 2 643 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число вылечившихся превысило 97 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2 643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358" - сообщила Ракова.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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