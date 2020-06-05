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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:24
https://ria.ru/20200605/1572501150.html
В Москве вылечились от COVID-19 еще 2643 пациента
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1036x0_80_0_0_2242f98303a25cf9123fd6d814e15609.jpg
РИА Новости

В Москве вылечились от COVID-19 еще 2643 пациента

10:08 05.06.2020 (обновлено: 10:24 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ещё 2 643 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число вылечившихся превысило 97 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2 643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358" - сообщила Ракова.
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По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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