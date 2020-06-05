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2020-06-05T10:00
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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:00 05.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из вооружения БМП, гранатометов. В результате обстрелов в поселке Александровка на западной окраине Донецка повреждено два дома.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 52 единицы", - добавил представитель ведомства.
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