В Хабаровском крае снимут режим самоизоляции

ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Режим самоизоляции в Хабаровском крае, введенный из-за коронавируса до 10 июня, планируется снять с 11 июня, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на своей странице в Instagram.
"Настроен на то, чтобы с 11 числа режим самоизоляции снять", - сказал Фургал.
Он отметил, что с понедельника начнется поэтапный ввод в работу кафе, ресторанов, фитнес-клубов. С 11-12 июня начнут открываться детские сады и поликлиники.
"Сегодня в крае ситуация напряженно-стабильная. Но что радует - произошла стабилизация. В течение двух недель одинаковое количество выявленных зараженных. У нас растет количество выздоровевших", - сказал Фургал.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.