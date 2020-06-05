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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T09:58
https://ria.ru/20200605/1572500716.html
В Хабаровском крае снимут режим самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_7623f7ccdef9743fcd33c19647fd4f99.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае снимут режим самоизоляции

09:58 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Режим самоизоляции в Хабаровском крае, введенный из-за коронавируса до 10 июня, планируется снять с 11 июня, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на своей странице в Instagram.
"Настроен на то, чтобы с 11 числа режим самоизоляции снять", - сказал Фургал.
Он отметил, что с понедельника начнется поэтапный ввод в работу кафе, ресторанов, фитнес-клубов. С 11-12 июня начнут открываться детские сады и поликлиники.
"Сегодня в крае ситуация напряженно-стабильная. Но что радует - произошла стабилизация. В течение двух недель одинаковое количество выявленных зараженных. У нас растет количество выздоровевших", - сказал Фургал.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалКоронавирусыХабаровский крайОбщество
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