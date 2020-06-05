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2020-06-05T10:08
https://ria.ru/20200605/1572500320.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать черешню
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать черешню

09:49 05.06.2020 (обновлено: 10:08 05.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯщик с черешней
Ящик с черешней
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует выбирать черешню с гладкой кожицей и глянцевым блеском, упругую на ощупь и с зеленой плодоножкой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорят о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться", — отмечают эксперты.

Кроме того, у ягод должна быть плодоножка. Если ее нет, то в месте ее прикрепления образуются входные ворота для грязи и микробов. У свежих ягод плодоножка обычно эластичная, зеленого цвета.
"Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, негативно скажется на их вкусе", — пояснили в Роспотребнадзоре.
Покупать черешню ведомство рекомендует только в тех местах, где ведется регулярный контроль качества ягод. А вот от покупок на стихийных рынках или с рук следует воздержаться. При покупке можно требовать у продавца информацию о месте и условиях произрастания черешни, добавили в пресс-службе.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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