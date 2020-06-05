В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать черешню

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует выбирать черешню с гладкой кожицей и глянцевым блеском, упругую на ощупь и с зеленой плодоножкой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорят о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться", — отмечают эксперты.

Кроме того, у ягод должна быть плодоножка. Если ее нет, то в месте ее прикрепления образуются входные ворота для грязи и микробов. У свежих ягод плодоножка обычно эластичная, зеленого цвета.

"Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, негативно скажется на их вкусе", — пояснили в Роспотребнадзоре.