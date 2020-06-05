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75 лет Великой Победы
2020-06-05T09:44
https://ria.ru/20200605/1572500135.html
В Хабаровске Парад Победы пройдет без зрителей из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:145:3044:1857_1036x0_80_0_0_bec87ad6cdf7356d10f3b3d02663e12a.jpg
РИА Новости

В Хабаровске Парад Победы пройдет без зрителей из-за COVID-19

09:44 05.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Парад войск в честь юбилея Победы в Хабаровске впервые пройдет без ветеранов и зрителей на трибунах, такое решение принято для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе правительства края.
В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, на заседании краевого оперативного штаба принято решение провести военный парад без зрителей. В нем также не будут принимать участие кадеты и юнармия. Трансляцию парада можно посмотреть по телевизору и в интернете", - сообщает пресс-служба.
Как сообщил на заседании штаба начальник отделения управления военно-политической работы Восточного военного округа Дмитрий Рожков, участие в параде примут 2,4 тысячи военнослужащих округа. Будет задействовано 149 единиц боевой техники. Вместе с проходом механизированной колоны и декорированных автомобилей также запланирован пролет авиации. После парада 11 декорированных автомобилей будут направлены в районы города с мини-концертами.
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"С личным составом проводится ежедневная термометрия, все они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, места проведения тренировок проходят дезинфекционную обработку и места проживания личного состава", - сказал Рожков.
Ранее сообщалось, что военные парады в честь юбилея Победы пройдут в семи городах Дальнего Востока, в том числе Хабаровске и Владивостоке. Участие в них примут более 12 тысяч человек, в том числе от Восточного военного округа более 9,5 тысячи военнослужащих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДальний ВостокВладимир ПутинХабаровскВладивостокОбщество
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