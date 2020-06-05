Путин отметил важность рационального использования природных ресурсов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил министерство экологии России и подведомственные ему организации с Днем эколога, отметив, что рациональное использование природных ресурсов находится в числе общенациональных приоритетов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших безусловных общенациональных приоритетов. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьёзных задач, главные из которых – создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что РФ будет поддерживать международные инициативы, направленные на улучшение окружающей среды.