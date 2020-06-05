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Путин отметил важность рационального использования природных ресурсов
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РИА Новости

Путин отметил важность рационального использования природных ресурсов

09:35 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил министерство экологии России и подведомственные ему организации с Днем эколога, отметив, что рациональное использование природных ресурсов находится в числе общенациональных приоритетов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших безусловных общенациональных приоритетов. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьёзных задач, главные из которых – создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что РФ будет поддерживать международные инициативы, направленные на улучшение окружающей среды.
День эколога России – это профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды, который ежегодно отмечается 5 июня. Он был учрежден указом президента РФ 21 июня 2007 года. Впервые День эколога в России прошел в 2008 году.
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Новости - ЭкологияВладимир ПутинОбщество
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