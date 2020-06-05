В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом

"За сутки произошло 2 смертельных случая от коронавирусной инфекции. Один из этих случаев - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко – региональный минздрав сегодня подтвердил причину его смерти – COVID -19… Скончались 25 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет в Алтайском крае 2192 человек, в том числе 214 ребенка до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 126 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1530 случаев – по контакту с ранее заболевшими, 263 – у больных внебольничной пневмонией, 508 – у заболевших ОРВИ, в 1421 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 47, на аппарате ИВЛ – 22. Всего выздоровело 914 человек.