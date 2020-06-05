В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом

БАРНАУЛ, 5 июн - РИА Новости. Двое больных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, количество летальных исходов среди зараженных достигло 25, сообщили в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"За сутки произошло 2 смертельных случая от коронавирусной инфекции. Один из этих случаев - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко – региональный минздрав сегодня подтвердил причину его смерти – COVID -19… Скончались 25 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
За последние сутки зарегистрировано 57 новых заболевших коронавирусом, из них в Барнауле - 40 человек, Заринске – 4, Рубцовске – 3, Ребрихинском районе – 3, Рубцовском районе – 2, Троицком районе – 2. В Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах - по одному. 53 человека выписали из больниц.
"Вторые сутки в Алтайском крае снижается количество инфицированных COVID-19", - подчеркивают в оперштабе.
Общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет в Алтайском крае 2192 человек, в том числе 214 ребенка до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 126 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1530 случаев – по контакту с ранее заболевшими, 263 – у больных внебольничной пневмонией, 508 – у заболевших ОРВИ, в 1421 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 47, на аппарате ИВЛ – 22. Всего выздоровело 914 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.