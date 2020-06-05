В Норильске место разлива топлива на ТЭЦ-3 обработали сорбентом

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Место разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края уже обработано сорбентом (поглощающим вещества материалом) на общей площади 4,6 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Ранее сообщалось, что по факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"Обработана сорбентом площадь 4600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что специалисты откачали за минувшие сутки 53,6 тонны дизельного топлива, всего - 293,9 тонны, в том числе с акватории реки Амбарная 65,3 тонны.