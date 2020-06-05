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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T09:25
https://ria.ru/20200605/1572499419.html
Московские врачи осмотрели более 400 пациентов с COVID-19 в Дагестане
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РИА Новости

Московские врачи осмотрели более 400 пациентов с COVID-19 в Дагестане

09:26 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Московские врачи, отправившиеся в Дагестан по поручению мэра для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, осмотрели более 400 пациентов в местных стационарах, медики оценили качество медицинской помощи в регионе и профессионализм врачей, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что столичные специалисты оказывают консультативно-диагностическую поддержку врачам на местах, а также осматривают пациентов с COVID-19. Большое внимание уделяется больным в тяжелом и среднетяжелом состоянии. По инициативе столичных врачей двух пациентов с дыхательной недостаточностью транспортировали из районной больницы в Махачкалу с помощью санитарного вертолета.
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"Московские врачи уже посетили основные больницы, где проходят лечение пациенты с COVID-19 – в Махачкале, Избербаше, а также в прилегающих населенных пунктах. Медики осмотрели и проконсультировали порядка 400 пациентов. В течение недели врачи посетят еще ряд медицинских организаций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в составе мультидисциплинарной медицинской бригады специалисты различных профилей – пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляет бригаду врач-хирург с большим опытом по перепрофилированию ГКБ имени Виноградова под лечение COVID-19.
"Мы отмечаем очень достойный уровень подготовки местных специалистов – ситуация находится под контролем врачей. Сейчас количество поступающих пациентов идет на спад. Но чтобы подготовиться к возможной повторной волне, мы делимся накопленным опытом и помогаем отработать те методики лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в нашей реанимационной и терапевтической практике", - отметил старший врач медицинской бригады, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова департамента здравоохранения Москвы Андрей Мыльников, его слова приводятся в сообщении.
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По поручению мэра Москвы врачи столичных стационаров оказывают помощь в борьбе с коронавирусом местным специалистам в нескольких регионах России: в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.
Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В региональные больницы организованы доставки средств индивидуальной защиты, медикаментов, экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, а также медицинского оборудования – аппаратов ИВЛ, тепловизоров и кислородных концентраторов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей МыльниковЗдоровье - ОбществоЗабайкальский крайИзбербашМахачкалаОбщество
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