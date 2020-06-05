Московские врачи осмотрели более 400 пациентов с COVID-19 в Дагестане

Уточняется, что в составе мультидисциплинарной медицинской бригады специалисты различных профилей – пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляет бригаду врач-хирург с большим опытом по перепрофилированию ГКБ имени Виноградова под лечение COVID-19.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В региональные больницы организованы доставки средств индивидуальной защиты, медикаментов, экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, а также медицинского оборудования – аппаратов ИВЛ, тепловизоров и кислородных концентраторов.