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2020-06-05T09:23
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Слуцкий ответил на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Слуцкий ответил на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

09:23 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия присутствует в Сирии по приглашению руководства страны абсолютно легитимно в отличие от США, а заявления о том, что РФ должна "убираться с Ближнего Востока" - цинизм и наглость, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".
"Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами "убраться" - просто цинизм и наглость. РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах. Это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения "права силы" вместо "силы права" путем смены неугодных ему режимов.
"Конечно, Москва, которая "помешала" осуществить очередной переворот и борется с террористами в регионе, играет "деструктивную роль". Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм", - добавил парламентарий.
Здание Министерства иностранных дел РФ
4 июня, 17:46
В МИД заявили о наращивании США военной группировки на Ближнем Востоке
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Леонид СлуцкийГосдума РФМоскваСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ответил совершенно правильно! Янки! Вон с Ближнего Востока!
5 июня, 09:53
ЛЧЛев Чуваев
1001000
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