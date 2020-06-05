Слуцкий ответил на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия присутствует в Сирии по приглашению руководства страны абсолютно легитимно в отличие от США, а заявления о том, что РФ должна "убираться с Ближнего Востока" - цинизм и наглость, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".
"Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами "убраться" - просто цинизм и наглость. РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах. Это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения "права силы" вместо "силы права" путем смены неугодных ему режимов.
"Конечно, Москва, которая "помешала" осуществить очередной переворот и борется с террористами в регионе, играет "деструктивную роль". Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм", - добавил парламентарий.