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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T09:51
https://ria.ru/20200605/1572499250.html
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 964
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 964

09:21 05.06.2020 (обновлено: 09:51 05.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 553, до 25964 человек, умерли еще 15 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 553 человека... Были госпитализированы 103 человека. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 330 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Киеве – 82, во Львовской области – 73 и в Ровенской области – 57.
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В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 25964 человека, из них 1859 детей и 4963 медработника, всего выздоровели 11372 человека, число летальных случаев составило 762.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеМаксим СтепановВОЗЛьвовская областьКиевВ миреКоронавирус COVID-19Украина
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