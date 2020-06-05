На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 964

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 553, до 25964 человек, умерли еще 15 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 553 человека... Были госпитализированы 103 человека. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 330 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Киеве – 82, во Львовской области – 73 и в Ровенской области – 57.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 25964 человека, из них 1859 детей и 4963 медработника, всего выздоровели 11372 человека, число летальных случаев составило 762.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.