На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 964

"За минувшие сутки заболели 553 человека... Были госпитализированы 103 человека. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 330 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 25964 человека, из них 1859 детей и 4963 медработника, всего выздоровели 11372 человека, число летальных случаев составило 762.