Краевые власти: первые данные о ЧС в Норильске не передавали масштаб

"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске

"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске

© Фото : Роскосмос "Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске

КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Первые сообщения, полученные по линии ЕДДС о происшествии на ТЭЦ-3 в Первые сообщения, полученные по линии ЕДДС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске , и комментарии Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) не передавали масштаба произошедшего, заявил в пятницу на сессии парламента Красноярского края глава регионального кабмина Юрий Лапшин.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность).

"Есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. История началась 29 мая, в пятницу, утром руководство Красноярского края получило сообщение по линии ЕДДС, из которого невозможно было сделать вывод о масштабном произошедшем чрезвычайном событии", - сказал Лапшин.

"Смысл сообщения был в том, что в результате наезда транспортного средства на бак с нефтепродуктами произошла частичная разгерметизация и возгорание. В установленном порядке были приняты меры реагирования, пожар был локализован… и в последствии ликвидирован. Соответствующее сообщение на руководство края, опять-таки по линии ЕДДС, о том, что данный инцидент исчерпан, прошло", - отметил он.

По словам Лапшина, тем не менее по поручению губернатора края правительство в устном диалоге задавало наводящие вопросы НТЭК о масштабах произошедшего.

"Получало уклончивые и успокаивающие ответы, что, в общем, нет поводов для беспокойства и все меры реагирования на месте приняты", - рассказал глава правительства.

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Авария в Норильске

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора , ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел.